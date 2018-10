Reddito di cittadinanza i Rom del campo nomadi «Lo vogliamo anche noi»

Ora solare 2018, ecco quando spostare le lancette dell'orologio. Sarà l'ultima volta?

anche ai. Ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4 alcune persone che vivono in un campo rom di Milano hanno chiesto che venga data loro la possibilità di accedere al reddito di cittadinanza come agli altri, specificando che è un loro«Daranno una mano non agli extra comunitari, ma a noi cittadini italiani», afferma uno dei rom di un campo di Milano. Un tema scottante che ha acceso il dibattito in queste ultime ore. Quando durante il programma viene fatto presente che per ottenerlo bisogna però essere disoccupati, mentre molti di loro ammettono di avere un impiego, gli intervistati specificano che è in nero. Altri rom affermano di avere delle dimore vere e proprie all'interno del campo, e quando viene detto che il possesso di un immobile rende impossibile l'accesso al reddito di cittadinanza, chiariscono che si tratta di costruzioni abusive, che quindi non risultano nemmeno costruite.Dal campo rom di Milano però, nonostante le illegalità e le incongruenze con la legge, sembrano però essere fiduciosi e si augurano di ricevere un aiuto dallo stato italiano.