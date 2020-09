Prende il reddito di cittadinanza, volontario va al parco e lo ripulisce da rifiuti e cartacce

ha 55 anni ed è un percettore del: rimasto senza lavoro, non è però rimasto con le mani in tasca e da tempo si impegna come volontario della Protezione Civile e come sostenitore del Wwf. Perciò chi lo conosce non si è stupito quando Orazio ha preso la sua bicicletta, è andato in Parco Augelluzzi, l'area verde del suo paese, e l'ha ripulita raccogliendo bustoni interi di rifiuti, plastica e cartacce.Accade a, in provincia di Brindisi: l'uomo da inizio settembre svolge attività di tirocinio presso l'associazione TrulloSociale proprio in quanto percettore del reddito di cittadinanza. E ha contribuito alla realizzazione di vari progetti in corso, racconta oggi il Quotidiano di Puglia. I rifiuti recuperati, Orazio li ha poi raccolti e fatti ritirare dagli operatori della ditta Monteco, che si occupa della raccolta rifiuti per conto del comune brindisino: ma non è la prima volta che il 55enne si prende cura di un'area verde della città.Per il sindaco, il suo esempio proprio considerando che è beneficiario del sussidio, è fondamentale per tante persone: «Mi auguro che l’esempio di Orazio possa servire ad altri ad impegnarsi per migliorare San Michele. Il degrado porta altro degrado, mentre una zona pulita e decorosa sollecita a rispettarla. Orazio è un cittadino, come tanti del resto, che ci tengono a un’immagine curata e piacevole del nostro Paese alla quale tutti dovrebbero contribuire».Come prevede il decreto entrato in vigore a gennaio 2020, spiega il Quotidiano di Puglia, coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza sonoper il proprio comune di residenza per non perdere il diritto al beneficio. Per questo l’amministrazione comunale ha attivato progetti specifici che includono varie attività: dall’assistenza agli anziani alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di beni comunali. Orazio è solo uno di questi buoni esempi.