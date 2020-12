Redditi dei politici, Conte «perde» un milione di euro. La ministra più pagata è la Lamorgese

Quanto guadagnano i politici, e nello specifico i membri del Governo? Questo mese sono state depositate in Parlamento le dichiarazioni dei redditi 2020, tra gli altri, del premier Giuseppe Conte e dei suoi ministri. E come spiega il quotidiano Il Tempo, nel giro di un anno Conte ha ‘perso’ oltre un milione di euro.

APPROFONDIMENTI L'ACCUSA Covid, la sottosegretaria Zampa: «Col vaccino immunità...

Se infatti nel 2019 il presidente del Consiglio aveva dichiarato 1.207.391 euro (che aveva giustificato dicendo che si trattava di vecchie parcelle), quest’anno il suo reddito è sceso vertiginosamente a 205.048 euro. Più del doppio, sottolinea Il Tempo, di ciò che gli spetterebbe da premier, aggiungendoci anche il taglio del 20% che annunciò dopo essersi insediato. Sui 205.048 euro dichiarati sono poco più di 61mila le tasse, per via di un’aliquota del 29,9% legata a deduzioni del 22,7%: si va dagli oltre 2mila euro di deduzione per la sua prima casa ad altri 44mila euro circa di oneri deducibili (non specificati, ma forse l’assegno di mantenimento alla ex moglie).

GLI ALTRI MINISTRI Conte è al secondo posto tra i più pagati nel Governo: al primo c’è infatti la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con 230.357 euro lordi. Al terzo posto Dario Franceschini (Beni culturali) con 132.800 euro, mentre tutti gli altri dichiarano più o meno 100mila euro. Il più ‘povero’, conclude Il Tempo, è Vincenzo Amendola, ministro ai rapporti con l’Ue: ma all’appello mancano ancora diversi ministri, tra cui il titolare dell’Economia, Roberto Gualtieri, che non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi alla Camera e al Senato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA