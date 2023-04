Rebecca Di Molfetta, 16 anni, esce per andare a scuola e scompare nel nulla. L'appello disperato del padre: «Se qualcuno l'ha vista mi contatti»

Si sarebbe dovuta recare a scuola, nella vicina Molfetta, ma lì non è mai arrivata. Le tracce di Rebecca Di Molfetta, 16 anni, di Bisceglie, si sono perdute dalle prime ore del mattino di mercoledì. La ragazza, studentessa irreprensibile del liceo classico "Leonardo da Vinci", è scomparsa nel nulla: familiari e amici vivono momenti di fortissima angoscia. Il padre Sergio ha lanciato l'allarme anche attraverso i social in serata, dopo essersi rivolto alle forze dell'ordine. Ha pubblicato due foto della figlia, chiedendo a chi l'avesse vista di farsi avanti per dare una mano alle ricerche che procedono incessanti.

Il messaggio sui social della scuola

Rebecca Di Molfetta è uscita di casa regolarmente, ma compagni di classe della IIB e docenti non hanno ricevuto alcuna sua notizia. Questa mattina, sui social del liceo molfettese, è comparso un messaggio nel quale si fa appello alla ragazza, nell'ipotesi di un allontanamento volontario, affinché faccia ritorno a casa: «Ti aspettiamo». La giovane è alta circa 1.70, bruna e ha un piccolo neo sopra il labbro destro.