Re Carlo III, l'incoronazione si avvicina: ecco quanto costerà all'Inghilterra

Re Carlo III e la Regina consorte Camilla verranno incoronati il prossimo 6 maggio. L'Inghilterra si sta preparando per la grande cerimonia che finalmente consacrerà sul trono il primo genito della Regina Elisabetta II. Ma quali sono le spese che il Paese deve sostenere per la preparazione e perché tutti risulti perfetto?

Le spese dell'incoronazione

Sicuramente l'incoronazione di Re Carlo III è un evento che entrerà a fare parte della storia della monarchia inglese ma anche della storia mondiale. La cerimonia si svolgerà sabato 6 maggio e l'Inghilterra festeggerà per i seguenti due giorni, ovvero fino a lunedì 8 maggio. Quindi oltre al rito, che vedrà Carlo protagonista, bisognerà tenere conto anche dei costi per la sicurezza, delle forze dell'ordine e di tutto ciò che ne conviene. Secondo un rapporto del Center for Economics and Business Research, ogni giorno festivo nel Regno Unito costa al paese 2,3 miliardi di sterline. La lista degli invitati alla cerimonia non è molto lunga e l'incoronazione sarà molto più breve di quella della Regina Elisabetta.

Harry e Meghan

Il giorno dell'incoronazione i riflettori saranno puntati tutti su Re Carlo III ma i veri protagonisti saranno i Duchi di Sussex, ovvero Harry e Meghan. La coppia dovrebbe partecipare all'evento e quindi rivedere la famiglia reale dopo il documentario Netflix e l'autobiografia di Harry, "Spare".