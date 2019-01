Razzo contro blindato dell'esercito italiano in Afghanistan: “Lince” sfugge alle schegge

Manca il bersaglio il razzo Rpg lanciato stamani contro un mezzo blindato militare italiano nell'area in cui era in corso un'attività addestrativa, a circa 20 chilometri da Herat, nell'ovest dell' Afghanistan: nessuno è rimasto ferito. Lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali l'Rpg non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge alla parte posteriore ddl blindato Lince.