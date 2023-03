Ventenne violenta la vicina di 90 anni: «Spinta dentro l'ascensore di forza, poi spogliata e palpata». Le accuse choc

Un ragazzo di 20 anni è accusato di violenza sessuale sulla sua vicina di casa, che di anni ne ha 90. Secondo l'accusa, il giovane avrebbe palpeggiato la donna in ascensore, poi avrebbe tentato di spogliarla e infine si sarebbe toccato davanti a lei. È successo a Ravenna.

Le accuse al ventenne

L'accusato è un operaio incensurato, ascoltato ieri mattina nell'incidente probatorio che si è tenuto in un contesto protetto davanti al gip Janos Barlotti, riporta Il Resto del Carlino. I reati contestati sono la tentata violenza privata e la violenza sessuale. I fatti risalgono allo scorso agosto, anche se la donna non ricordava la data esatta. Un pomeriggio, intorno alle 15, l'accusato l'avrebbe spinta nell'ascensore costringerla a subire atti sessuali per l’intero tragitto, dal piano terra fino al terzo piano, arrivando pure a bloccare l’ascensore.