Rapper 1727 wrldstar «Fratelli', ho preso il muro...» arrestato, botte alla compagna con un bastone di ferro

Il rapper romano 1727 wrldstar, al secolo Algero Corretini, è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato - ancora una volta - la compagna che vive con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria. Il rapper, ultimamente balzato agli onori dei social per la frase «Fratelli', ho preso il muro...» trasformando una serie di gravi infrazioni stradali in un video virale.

La violenza

A chiamare il 112 la madre della ragazza, che si era sfogata con lei dopo l'ennesimo pestaggio subito e come gli altri non denunciato. All'arrivo dei militari in casa del rapper romano (celebre ai più per aver sfondato un muretto con la macchina e aver immortalato la reazione placida «È andata così fratellì»), 1727 non ha opposto resistenza, facendosi arrestare mentre l'ambulanza portava via la vittima. Picchiata con un bastone di ferro che le ha procurato contusioni, fratture nella zona del costato e lesioni al timpano, la ragazza è stata refertata con una prognosi di un mese. Il rapper, già noto per reati contro il patrimonio, è ora nel carcere di Rieti con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trovato con 45 grammi di marijuana.

