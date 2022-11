Rapina choc in un supermercato di Rimini: pistola in faccia alla cassiera, malore per una cliente

RIMINI - Una cliente del supermercato è stata colta da malore. Due uomini con il volto travisato e pistola in mano hanno intimato a una inserviente di aprire la cassa e tirar fuori tutti i soldi. Tutto in pochi minuti. Paura, nel primo pomeriggio, nel Conad City di via Coletti a Rimini dove è andata in scena una nuova rapina. Sul posto sono piombati polizia e carabinieri ma dei banditi, fuggiti in motorino Scarabeo (che sarebbe risultato rubato), non c'era più nessuna traccia.

Bottino da quantificare

Ancora da quantificare il colpo. Resta la brutalità del colpo: pistola puntata in faccia, nel primo pomeriggio, con i clienti all'interno del supermercato