Rapina con spari al ristorante: rubati 40mila euro tra Rolex e gioielli

di Giuseppe Crimaldi

NAPOLI - Sono arrivati all’improvviso, poco prima delle otto di sera. In due, con il volto coperto da cappellini e scaldacollo, si sono diretti verso la cassa dove si trovava il titolare del ristorante «Antonio La Trippa». Momenti di terrore, la sera dell’Epifania, al Vomero alto: nel noto locale di via Pietravalle c’erano solo ancora pochi clienti e il personale quando i banditi - giunti a bordo di una moto - hanno messo a segno una rapina sapendo bene dove, quando e come colpire.



IL RAID L’azione dura solo una manciata di secondi: quel che basta ai due malviventi di puntare dritto verso l’obiettivo, al quale l’uomo che impugna l’arma punta la canna della pistola ad una tempia. Poi l’ordine: «Dacci l’orologio e i bracciali». Non puntavano, dunque, all’incasso della mattinata, i due; ed anzi dovevano essere bene al corrente di particolari importanti: e cioè che il proprietario del locale - un imprenditore incensurato - era solito indossare al polso un prezioso Rolex Daytona, oltre a due braccialetti e una catenina in oro massiccio. Oggetti stimati per un valore di oltre 40mila euro. Il titolare non ha opposto resistenza.



A quel punto i rapinatori hanno imboccato la porta d’uscita, e qui è accaduto un imprevisto: proprio in quel momento entrava nel locale un dipendente - un cameriere - che doveva di lì a poco prendere servizio ai tavoli. Temendo una sua reazione, e forse impressionati da qualcosa, il malvivente che impugnava ancora la pistola ha sparato un colpo in aria, seminando altro panico. Poi, dopo essere saliti in sella alla motocicletta, si sono dileguati in direzione del Frullone, facendo perdere ogni traccia.

