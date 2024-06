Travestito da anziano si è introdotto in un negozio di orologi di lusso nel Principato di Monaco, una volta faccia a faccia con la cassiera ha estratto la pistola e ha iniziato a svaligiare il negozio, compiendo un furto da 3 milioni di euro in totale. Il ladro è fuggito poi a bordo di uno scooter con il bottino insieme a un complice, ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la rapina, durata ben 7 minuti e mezzo alla luce del sole.

«Non sono certo dei dilettanti, ci vuole molta preparazione per commettere una rapina in pieno giorno a Monaco, data la presenza della polizia sul posto e il livello generale di sicurezza», così ha detto un agente di polizia a Le Figaro, come riporta il Daily Mail.

La rapina

Il video delle telecamere di sicurezza mostra infatti l'uomo introdursi nel negozio di orologi di lusso con tranquillità: in volto indossa una maschera di lattice, porta un berretto e si muove zoppicando con un bastone. All'improvviso mostra la pistola alla cassiera che in un primo momento rimane pietrificata, poi inizia ad eseguire le sue richieste.

Si vede la cassiera aprire le vetrine del negozio e "aiutare" il rapinatore sotto le vesti di un anziano passeggiatore a riempire una busta con i costosissimi orologi esposti. Il ladro ha infine spruzzato in via precauzionale sulle superfici una sostanza utile a cancellare le sue tracce, per poi uscire dal negozio e fuggire a bordo di uno scooter, con la sua "busta della spesa" sotto braccio.

Nel corso della rapina non ci sono state colluttazioni o spari; la cassiera in ogni caso, dopo aver chiamato la polizia dopo la fuga dell'uomo, è rimasta in stato di shock, motivo per cui è stata poi trasportata in ospedale.

Il colpo è stato compiuto mercoledì scorso, si ritiene che il rapinatore ancora non identificato sia fuggito nella direzione di Beausoleil, sempre in Costa Azzurra ma diretto verso l'entroterra, e attualmente le autorità sono sulle sue tracce.

Sulla vicenda si è espresso anche un portavoce della Monaco Watch Company, la compagnia danneggiata, rivolgendosi ai soci e all'affezionata clientela: «Questa brutale battuta d'arresto ci sta colpendo tutti nel modo più duro possibile, ma non ci demoralizziamo, soprattutto perché tutti voi ci state dando un'enorme forza per affrontare tutto questo. Grazie a tutti dal profondo del nostro cuore per la vostra vicinanza».