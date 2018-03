«Dammi i soldi per la droga» ceffoni a un 27enne che passeggia con la fidanzata

MESTRE - Aggredito durante una passeggiata pomeridiana con la fidanzata e un amico: è accaduto ieri, domenica 11 marzo, a Mestre. Lo sfortunato protagonista è un 27enne italiano, aggredito da un uomo che voleva derubarlo.



I tre erano diretti in centro quando sono stati avvicinati da un uomo di circa 40 anni che ha intimato al ragazzo di dargli quanto avesse in tasca ed ha cominciato a palpargli il giubbotto. Il ragazzo ha opposto resistenza cercando di allontanare il malvivente, spingendolo lontano, questi di tutta risposta gli ha dato due ceffoni, asserendo di avere bisogno di soldi per comprare della droga e di avere già fatto il carcere.



La fidanzata della vittima, è riuscita a contattare il 113, che è intervenuto, raccogliendo le testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza. Quando i poliziotti sono giunti sul posto l’aggressore si era già dileguato, spaventato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA