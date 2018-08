Rapinavano gli anziani con la tecnica dell'ipnosi: sei arresti, banda sgominata

MESSINA - Sgominata una banda di rapinatori che usavano l'ipnosi per colpire le proprie vittime. Sono sei gli arresti eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina tra Messina, Palermo e Bergamo. Sono accusati, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso mediante l'ipnosi delle vittime.



L'operazione denominata 'Hypnose', esgeuita dai militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, ha sgominato una banda di rapinatori - con base nella città di Palermo - i cui componenti rapinavano numerose vittime, perlopiù anziane (individuate nei pressi di luoghi di culto o di ritrovo) dopo essere state avvicinate dagli indagati col pretesto di una finta compravendita di gioielli, percepivano un intenso «profumo» che unito ad altre tecniche di manipolazione ipnotica li induceva in stato confusionale e veniva persuase a recarsi presso la propria abitazione o presso i propri istituti di credito al fine di procurarsi il denaro che consegnavano ai malviventi.

