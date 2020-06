Rapina da film: i banditi con guanti e mascherine chiudono gli ostaggi in bagno, aprono il caveau e rubano 60mila euro

MILANO - Rapina da film con tanto di ostaggi a Milano. Un colpo in banca è stato messo a segno, questa mattina, in pieno centro nel capoluogo lombardo, in via Cesare Battisti: i banditi, almeno tre, con guanti e mascherine, si sono introdotti nella filiale della Banca Popolare di Sondrio. «Hanno approfittato del periodo di pandemia in cui si portano dispositivi di protezione personale - ha spiegato la Polizia di Stato - per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte».

I rapinatori hanno chiuso nove persone, i dipendenti presenti in qual momento, le 8.30, nelle toilette, e hanno aperto il caveau. L'allarme è stato dato tempo dopo, intorno alle 10, quando un impiegato è riuscito a uscire da una finestra. Poi sono fuggiti, portando via una cifra compresa tra 50 e 60mila euro, secondo le prime ricostruzioni della polizia. Le vittime, che erano state obbligate a consegnare i propri cellulari ai rapinatori, sono riuscite a lanciare l'allarme solo un'ora e mezza dopo, intorno alle 10, quando una di loro è uscita dalla finestra del bagno e ha chiamato la polizia da un telefono della banca. A quel punto, però, i rapinatori erano già andati via facendo perdere le proprie tracce. Nessuna delle nove persone coinvolte è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, gli uomini della Scientifica e della Mobile, che stanno procedendo con le indagini.

