Esperto di karate blocca rapinatore che aveva appena scippato una donna ad Avezzano

La trascina a terra per alcuni metri pur di scipparle la borsa: una sequenza, violenta, di uno scippo raccontata da una donna di 73 anni ai carabinieri intervenuti sul posto per arrestare lo scippatore. Durante lo scippo, avvenuto ad Avezzano nei pressi delle Poste, la donna è rimasta sull'asfalto ed ha riportando lievi ferite alle gambe curate in ospedale. Fermato in flagranza di reato un 32enne di Lecce dei Marsi, che è stato arrestato.

Aveva appena ritirato i soldi al bancomat



Avviene tutto in pochi secondi: la signora dopo aver ritirato duecento euro dal bancomat stava camminando lungo la strada quando è stata accostata dall'uomo che le ha strappato con forza la borsa facendola cadere e trascinandola. Un uomo, esperto di karatè, che ha assistito allo strappo della borsetta, è subito accorso in aiuto della donna derubata e ha evitato la fuga dello scippatore che poi è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Avezzano.



I militari hanno proceduto alla perquisizione dell'uomo e addosso gli è stata rinvenuta la somma di 200 euro sottratta alla vittima durante lo scippo. L'intero importo e la borsa sottratta, rinvenuta poco distante dal luogo dei fatti, sono stati riconsegnati alla proprietaria. I carabinieri hanno anche prestato i primi soccorsi alla donna. L'arrestato dovrà ora rispondere del reato di furto con strappo, subendo, come primo intervento della competente magistratura, la convalida dell'arresto richiesto dall'ufficio del Pm della Procura di Avezzano, mentre questa mattina è prevista la convalida davanti al Gip. Lo stesso nel 2019 era stato arrestato per aver scippato una 72enne di Avezzano che si accingeva ad entrare nell'ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto.