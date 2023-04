«Mamma aiutami, sono stata rapita»: chiesto riscatto da un milione. Poi la scoperta è incredibile

«Mamma, aiutami, alcuni uomini mi hanno rapita, ti prego aiutami». Una telefonata terrificante quella ricevuta da Jennifer DeStefano, una donna americana, che ha raccontato alla Nbc la storia inquietante vissuta da lei e sua figlia Briana. «Ricevo una chiamata da un numero sconosciuto a cui ho risposto solo perché mia figlia era in vacanza sulla neve», racconta DeStefano nella trasmissione Good Morning America.

Riscatto per la figlia

L'interlocutore dall'altra parte del telefono, minaccia di far del male alla figlia, di drogarla fino ad ucciderla se non avrebbe consegnato il riscatto da 1 milione di dollari. In sottofondo sentiva sua figlia piangere, e gridare per chiedere aiuto. «Era proprio la sua voce, identica, anche nel modo in cui piangeva». Eppure, in pochi minuti il marito della donna, riesce a rintracciare la 15enne al telefono, che era tranquillamente in camera sua.

Software per la voce

La telefonata ed il riscatto da un milione di dollari erano una truffa in piena regola, resa possibile dai software di intelligenza artificiale che hanno riprodotto la voce di Briana con un realismo impressionante, tale da convincere anche la mamma della 15enne. Secondo gli specialisti dell'Fbi, è sufficiente che i malintenzionati trovino l'audio di una persona nei tanti video sui social, per poterla riprodurre con dei software per ingannare e truffare le persone.