Si stacca un ramo e travolge una famiglia: sette persone in ospedale, anche due bimbi

ROMA - Un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva. E' accaduto nella tarda serata di ieri all'altezza di Ponte Sisto, al centro di Roma.



Tra i feriti, trasportati in ospedale dal 118, una bambina di due anni e la mamma colpita dal ramo alla testa. Sul posto la polizia allertata da alcuni passanti.



Second quanto riferisce il Messaggero Sono in tutto sette le persone trasportate in ospedale: tra loro anche due bambini, una di due anni ferita al braccio e il fratellino di tre mesi che è stato portato al Bambino Gesù per accertamenti.





