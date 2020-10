Rally, tragedia in Sicilia: auto contro un palo, muore copilota

Incidente mortale al Rally Valle del Sosio nell'Agrigentino. Una delle autovettura in gara ha perso il controllo ed è finita - stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sciacca - prima contro un palo e poi contro un albero. A perdere la vita è stato il copilota Salvatore Coniglio, 54 anni, di San Cipirello (Palermo). L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 37, in contrada Favara di Burgio, in territorio di Caltabellotta. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica della tragedia, si stanno occupando i carabinieri di Caltabellotta e Sciacca. Illeso il pilota dell'auto che stava partecipando alla tredicesima edizione del rally.

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA