Ragno nell'insalata comprata al supermarket: la foto choc spopola sui social

Deve aver pensato a uno scherzo Melissa Ryan-Skelly, una donna di Kildare (Irlanda), quando la figlia le ha detto di aver trovato ungigante nella sua. Ma incredibilmente non si trattava della più classica delle burle di Halloween, bensì di realtà: fra le foglie d'insalata, in mezzo al mais, alle carote e alla mayonese, c'era proprio un enorme aracnide nero.La donna ha immediatamente denunciato il fatto sulla pagina Facebook diIreland, postando la foto e chiedendo spiegazioni per la spiacevole sorpresa. Interpellata dai media irlandesi , la catena di supermercati si è scusata e ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna. Intanto quello che resta è la brutta esprienza della giovane irlandese, che ha trovato nel suo salutare pranzo un (meno salutare) ragno gigante.