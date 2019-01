Impressionante pioggia di ragni: l'invasione arriva dal cielo /Video

di Marta Ferraro

Le particolari condizioni climatiche che si sono realizzate nella zona sud-orientale del Brasile hanno causato un fenomeno spettacolare e al contempo spettrale noto come la pioggia dei ragni. In numerosi video e foto pubblicati sul web è possibile osservare questi insetti cadere dal cielo in massa.Uno di questi video è diventato immediatamente virale su Internet ed è è stato filmato nella zona rurale del comune di Espírito Santo do Dourado, nello stato di Minas Gerais, da un adolescente di 13 anni. João Pedro Martinelli Fonseca ha dichiarato al giornale locale Correio Braziliense di essere stato sorpreso da un gran numero di aracnidi che ha visto dall'auto mentre si spostava con i suoi genitori.«Mi sono spaventato molto, ma ho preso il cellulare e ho registrato», ha raccontato. I genitori hanno aggiunto che il numero degli animali era molto superiore a quanto dimostrato dalle immagini del video, creando uno «scenario terrificante».