Ragazzo di 28 anni torna a camminare 15 anni dopo grazie a un intervento

Una nuova vita. Èun, originario della Guinea e residente in Umbria da pochi anni,eseguito dall', guidata da Sandro Latini. Il ragazzo, operato nella prima settimana di novembre e dimesso alcuni giorni dopo l'intervento, era affetto da una lussazione post-traumatica dell'anca mai trattata, con un accorciamento dell'arto inferiore di circa 6 centimetri.Ora - riferisce l'Azienda ospedaliera di Terni - grazie al delicato intervento chirurgico che ha rimodellato il femore per il necessario allungamento della gamba e che ha reso possibile, anche dal punto di vista vascolo-nervoso, l'impianto di una particolare protesi, il giovane potrà finalmente riappoggiare il piede a terra riacquistando autonomia deambulatoria e migliorando la propria qualità di vita.«L'Ortopedia dell'Azienda ospedaliera di Terni - commenta il Dg Maurizio Dal Maso, congratulandosi con Latini e la sua equipe - ha dimostrato ancora un volta di essere in grado di affrontare anche patologie rare, con competenza e professionalità, e si candida a divenire stabilmente un centro di riferimento regionale per le problematiche ortopediche ma in prospettiva anche traumatologiche».