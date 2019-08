Scopre che la ragazza per cui ha una cotta è fidanzata, 13enne si impicca

Un ragazzo di 13 anni, Harry Storey, è stato trovato impiccato dopo aver scoperto che la ragazza di cui era innamorato segretamente aveva iniziato a uscire con un altro ragazzo. Gli amici di Harry Storey pensavano che stesse scherzando quando ha commentato loro su WhatsApp che pensava al suicidio dopo aver appreso di avere un rivale d'amore. Il medico legale dell'Oxforshire Darren Salter ha comunicato di aver scoperto che lo scolaro aveva visto un programma televisivo in cui una stella del cinema femminile si era impiccata e che Harry avrebbe voluto imitare quel tragico gestoo. Tuttavia, dalle indagini della polizia è emerso che Harry non aveva intenzione di morire quando si è impiccato, e che probabilmente ha sottovalutato la velocità con la quale si perde coscienza.

Il padre dell'adolescente, Andrew Storey, è entrato nella casa di Chilton, vicino Didcot, nell'Oxfordshire, dopo aver terminato il lavoro e ha visto il figlio sulle scale con la coda dell'occhio. Inizialmente l'uomo ha pensato che suo figlio fosse in piedi sulle scale a guardare il suo telefono e solo dopo si è reso conto di quello che era successo. La scoperta è stata un vero e proprio shock per la famiglia, che non ha mai avuto alcun tipo di preoccupazioni per il piccolo.



Storey ha detto: