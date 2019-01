Ragazzo di 16 anni precipita dal balcone della nave da crociera e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in vacanza. Unatterrando. È successo a bordo della Harmony of the Seas della Royal Caribbean che era ormeggiata nel porto di Haiti, Labadee.Secondo una prima ricostruzione il giovane stava tentando di scavalcare il balconcino all'ottavo piano per entrare nella sua stanza senza l'utilizzo della chiave elettronica. A quel punto avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto fino allo schianto fatale sul molo.La vittima, Laurent Mercer, originaria delle isole francesi del Pacifico Wallis e Futuna, è morta sul colpo. Il terribile incidente è avvenuto nel corso del settimo giorno di vacanze ai Caraibi insieme alla famiglia.