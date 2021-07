Tragedia alle Fornaci Grigolin: ragazzo di 22 anni cade da un ponteggio e muore

SUSEGANA (TREVISO) - Incidente sul lavoro alle Fornaci Grigolin di Ponte della Priula: morto un ragazzo di soli 22 anni. La disgrazia è avvenuta oggi, mercoledì 21 luglio 2021, intorno alle 12.30. Le Fornaci si trovano nella frazione di Susegana, in via Ex Bombardieri.

La giovane vittima, un senegalese, ha perso la vita mentre stava lavorando all'interno dell'azienda. Secondo le prime informazioni, sembra che sia caduto da un ponteggio. La richiesta di soccorso è stata immediata. I colleghi hanno tentato di rianimare il giovane, in attesa dell'arrivo dei soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e l'elicottero del 118, i carabinieri della compagnia di Conegliano, che ora accerteranno le cause e la dinamica del decesso insieme ai tecnico dello Spisal.

