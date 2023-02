Ragazzo di 17 anni anni cade dal carro allegorico e muore: tragedia a Carnevale

I festeggiamenti per il Carnevale si sono trasformati in tragedia nel Cosentino, dove un ragazzo di 17 anni, Angelo Viteritti, è morto. L'ipotesi è che il giovane sia caduto da un carro allegorico.

Cosa è successo

È avvenuto nel giorno del martedì grasso a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, originario di San Giacomo d'Acri, sarebbe morto cadendo dal carro allegorico mentre percorreva la strada provinciale 183. Sarebbe morto sul colpo, ma la dinamica dell'incidente è ancora incerta. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le indagini sul caso sono ora affidate ai carabinieri.