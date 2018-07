Ferito all'occhio col fucile da sub: grave un ragazzo di 14 anni

LATINA - Passerà alla storia come un annus horribilis il 2018 per i turisti di Sperlonga. Dopo la tragedia in piscina della piccola Sara Francesca Basso, e il bruttissimo scontro in moto che ieri ha coinvolto una coppia di Reggio Emilia in località Bazzano, oggi un altro ragazzo di appena 14 anni è rimasto gravemente ferito.



L'incidente è avvenuto al porto di Sperlonga dove il giovanissimo, di nazionalità inglese, per cause da accertare è stato colpito ad un occhio con un fucile da sub.



Tempestiva la macchina dei soccorsi: un'ambulanza ha subito trasportato il ragazzo nei pressi della locale stazione dei carabinieri dove è atterrato l'elicottero dell'Ares 118



La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Sperlonga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA