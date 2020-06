Varese, ragazzo di 17 anni si tuffa nel fiume e muore davanti agli amici

Un tuffo nel fiume Ticino, effettuato insieme ad altri amici è costato la vita a un ragazzo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo circa due ore di ricerche. L'allarme è scattato, intorno alle 16.20, in via Remo Barieri a Sesto Calende, in provincia di Varese, all'altezza del Ponte di ferro. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. Sotto choc i due amici, di 16 e 19 anni, della vittima.

Ultimo aggiornamento: 23:26