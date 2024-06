​Morto 17enne dopo un incidente in moto, fatale lo schianto contro il muro: illeso l'amico 15enne

Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte in ospedale dopo essere finito contro un muro con la sua moto. L'amico 15enne che era in motocicletta con lui è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto a Bienno, in Vallecamonica, in provincia di Brescia.



Secondo una primissima ricostruzione il 17enne alla guida della moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Si trovava in via Indipendenza, quando intorno alle 23, è andato a sbattere contro un muro che costeggia la via. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale del 118. Sul posto sono intervenute due eliambulanze. Le condizioni del giovane alla guida della due ruote sono apparse subito molto gravi. Trasportato in codice rosso al Civile di Brescia è mancato nella notte.

Settimana nera

Si tratta della quarta vittima in una settimana sulle strade bresciane. Sabato scorso, era morta la 18enne Matilda Agnesi, uscita fuori strada con la moto che aveva ricevuto come regalo di compleanno.