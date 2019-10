Ladro entra in casa, 15enne eroe muore cercando di proteggere la sorellina

The family said Khyler Edman died protecting his 5-year-old sister when a man broke into their home last Thursday. https://t.co/EtBPAUVwVF — WPEC CBS12 News (@CBS12) 1 ottobre 2019

Il quindicenne morto giovedì 26 settembre cercando di proteggere la sorellina di 5 anni da unche aveva fatto irruzione in casa. È successo a Port Charlotte, in. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo di Charlotte County ai media locali, il piccolo eroe ha avuto un «incontro violento» con il criminale, in cui ha avuto purtroppo la peggio.«Dopo aver fatto irruzione in casa, c'è stato un incontro violento fra il sospettato e l'adolescente. Crediamo che il ragazzo stesse cercando di proteggere la casa e la sorella più piccola», ha raccontato lo sceriffo. Il corpo dell'adolescente è stato trovato solo quando un vicino di casa ha segnalato alla polizia la presenza di un uomo «ferito» che correva nel quartiere. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a prendere il ladro, che aveva «diverse ferite da arma da taglio». Ispezionando la zona, la polizia è entrata nell'appartamento in cui il criminale aveva cercato di rubare, trovando il corpo di Khyler Edman insieme alla sorellina fortunatamente illesa.Su internet la famiglia Edman ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale del piccolo eroe. Sulla pagina GoFundMe si legge: «Khyler ha perso la vita come un eroe, cercando di proteggere sua sorella di cinque anni quando un uomo ha fatto irruzione nella nostra casa di Port Charlotte. Per favore, aiutate la nostra famiglia in questo momento a dare a Khyler la sepoltura che merita, aveva solo 15 anni e ha perso la vita a causa di un atto insensato di uno sconosciuto. Mio figlio aveva una lunga vita davanti a sé, che è stata presa troppo presto».Il nome del ladro è Ryan Clayton Cole. La polizia non ha rivelato le cause della morte del ragazzino, ma il criminale è attualmente accusato solo di furto con scasso. Indagini sono in corso per formulare ulteriori accuse inerenti la morte di Khyler.