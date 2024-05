Ragazzina di 14 anni aggredita in spiaggia dal fidanzatino 15enne: «L'ha picchiata perché lo aveva lasciato»

Quando la violenza sulle donne inizia già in tenera età. Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita dal suo ex fidanzato, un 15enne, che non aveva preso bene la fine della loro relazione: è successo nel pomeriggio di ieri in un lido molto noto di Napoli, accanto allo storico palazzo Donn'Anna.

Il 15enne denunciato per lesioni

La 14enne è stata medicata nell'ospedale Fatebenefratelli ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Si erano lasciati tre mesi fa

La relazione tra la 14enne aggredita ieri al mare nel noto lido Sirena di Napoli, e il suo ex di 15 anni, era terminata circa tre mesi fa. Ieri, però, i due si sono incontrati nuovamente e, al momento, non si esclude che il 15enne l'abbia seguita per tentare un nuovo approccio. Il giovane è incensurato e, secondo quanto emerge dagli accertamenti dei carabinieri nucleo radiomobile di Napoli, non apparterrebbe a famiglie legate alla criminalità. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Posillipo, la ragazzina, a causa delle percosse subìte ha riportato «un trauma cranico e una cervicalgia post traumatica da contraccolpo». A presentare la denuncia ai militari è stata la madre della vittima e, sempre secondo quanto si è appreso, la ragazzina aveva già subìto in diversi occasioni vere e proprie molestie.