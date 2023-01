Ragazzina di 13 anni falciata in bici, è grave: l'auto era guidata da una 91enne

Una ragazzina di 13 anni è stata investita in bicicletta nel tardo pomeriggio di sabato 21 gennaio a San Polo di Piave, in provincia di Treviso: l'incidente è avvenuto poco dopo le 17, sotto gli occhi di tre amichette. A investirla, un'anziana ultranovantenne, che dopo qualche decina di metri ha inchiodato, subito sotto choc, sconvolta da quanto aveva fatto.

Tredicenne investita da un'anziana

Come spiega il quotidiano Il Gazzettino, il comportamento dell'anziana ha ingannato perché si pensava inizialmente ad un'auto pirata: la Lancia Ypsilon guidato dalla 91enne aveva infatti continuato la sua corsa nonostante l'impatto con la tredicenne, che stava attraversando sulle strisce. La ragazzina è ora ricoverata in gravi condizioni: dopo l'impatto ha battuto la testa sull'asfalto ed è rimasta a terra incosciente. L'amica, che aveva attraversato prima di lei, ha sentito un rumore, si è girata e l'ha vista a terra: la chiamata al 118 è scattata subito e dalla centrale di Treviso si è alzato in volo l’elisoccorso.



Provvidenziale l’intervento di un medico che proprio in quel momento stava passeggiando in zona: è riuscito a farle riprendere conoscenza in attesa dell’arrivo dei sanitari, che l'hanno intubata sul posto e poi caricata a bordo dell’elisoccorso. I carabinieri della stazione locale stanno accertando la dinamica: in base ai primi riscontri sembra che l’anziana sia andata nel panico dopo aver visto la ragazzina attraversare la strada. La 91enne, complici i riflessi rallentati dall’età, non sarebbe riuscita a frenare, centrando in pieno la malcapitata. L’alcoltest ha dato esito negativo e anche la velocità sembra fosse moderata.