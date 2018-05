Si tuffano in mare per recuperare un pallone Trovati i corpi dei due ragazzi

CATANZARO - Due ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare un pallone e sono scomparsi venerdì pomeriggio nelle acque del Lido di Catanzaro. Stamattina le ricerche, che erano durate fino a tarda notte e riprese all'alba, hanno restituito i corpi dei due giovani originari del Gambia.



I cadaveri sono stati avvistati stamani alla ripresa delle ricerche dall'elicottero della Protezione civile regionale e poi

sono stati recuperati da una pilotina della Guardia costiera che li ha condotti nel porto di Catanzaro. I due ragazzi si erano tuffati in acqua per recuperare un pallone.

