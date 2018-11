Tre ragazzi accoltellati fuori dalla disco. «Non sappiamo chi ci ha aggredito»

di Alessandra Di Filippo

Tre giovani accoltellati fuori da una discoteca a Pescara. E' accaduto, all'alba di domenica. Loro, i ragazzi, dicono di non sapere da chi siano stati colpiti. Stanno cercando di appurarlo, insieme ai motivi, i poliziotti della squadra mobile, diretti da Dante Cosentino. Al momento quello che è certo è che sono stati feriti con un coltellino ai glutei e alle gambe. Le tre vittime dell'aggressione sono un 21enne di Cepagatti e due giovani di 24 e 26 anni di Chieti. Lanciato l'allarme sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, che li hanno trasportati in ospedale, da cui ieri mattina sono stati dimessi con 15 giorni ognuno di prognosi. Insieme ai sanitari, immediato è stato anche l'intervento degli agenti della squadra volante, all'arrivo dei quali gli aggressori si sono dati alla fuga, uno a bordo di un'automobile.Per ora, dunque, tutt'altro che chiari i motivi degli accoltellamenti. Le tre vittime un po' hanno riferito di non ricordare bene, un po' di non aver visto i loro aggressori, essendo stati colpiti da dietro. Sull'episodio sono stati sentiti diversi ragazzi che erano davanti alla discoteca o che avevano trascorso la serata nel locale. Qualcuno ha riferito in realtà di aver notato discutere dentro il Megà uno dei tre giovani aggrediti con delle persone e che poi il litigio avrebbe avuto strascichi fuori. Su questo presunta lite degenerata in rissa c'è chi ha confermato, chi invece ha spiegato che non c'entravano nulla i ragazzi accoltellati. Chi ancora ha raccontato di un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza. E' stato inoltre riferito che in discoteca vi erano dei rom, ma non è possibile assolutamente dire se siano coinvolti in quello che è accaduto.