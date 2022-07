Tragedia a Riccione, due sorelle minorenni tentano di attraversari binari, travolte e uccise da un treno

RICCIONE - Dramma a Riccione. Due ragazzine sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità, un Frecciarossa in arrivo da Ancona, a 200 Km/h in transito verso la stazione del centro turistico di Rimini e diretto a Milano. È successo intorno alle 7. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Sono 2 sorelle, di 15 e 17 anni, residenti a Bologna. È stato il padre a riconoscerle all'obitorio dell'ospedale Ceccarini di Riccione

Gli accertamenti

Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Agli accertamenti hanno collaborando carabinieri, Polfer e agenti della questura di Rimini. Una quarantina i treni coinvolti tra ritardi e cancellazioni. Il traffico ferroviario è stato sospeso per diverse ore tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

I disagi per chi doveva prendere i treni

Registrati disagi in stazione a Rimini per le ripercussioni dell'incidente di Riccione: code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare biglietti, persone in fila vicino ai binari in attesa dei treni. Sul tabellone sono indicati ritardi fino a 240 minuti per due treni AV in direzione Milano e altri con ritardi superiori ai 60 minuti. Dal piazzale partono i trasferimenti sostitutivi in bus verso Cattolica e le Marche. Sono segnalate anche navette private per il trasferimento alla stazione di Bologna.