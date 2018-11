Giorgia e Giulia ritrovate alla stazione di Sezze, erano scomparse venerdì

di Alessandra Tabolacci

Aggiornamento ore 17.30

«Aiutateci a ritrovarle, sono scomparse da Norma, venerdì 2 novembre verso le ore 17 e 30. Mancano da casa ormai da ore non abbiamo loro notizie se le vedete contattare il 112 o ai seguenti numeri 3896024684 oppure 3333472736. condividete il più possibile». Questo l'appello dei familiari di Giorgia Gurita e Giulia Cardone pubblicato sui social.Le due ragazze non fanno ritorno a casa da venerdì e si susseguono le segnalazioni. C'è anche chi le ha viste venerdì alle 7.30 nel parcheggio di un centro commerciale del capoluogo pontino. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri e il Comune di Norma segue la vicenda da vicino.Giorgia e Giulia sono state ritrovate poco fa. I carabinieri le hanno rintracciate presso la stazione ferroviaria di Sezze. In questo momento i militari le stanno riportando a Norma.