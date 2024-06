Natisone, i corpi di Patrizia e Bianca vicino al luogo dell'abbraccio. Gli esperti: morte avvenuta in pochi istanti

I soccorritori hanno individuato due corpi dei tre ragazzi dispersi da venerdì nelle acque del Natisone. Si tratta dei corpi delle due ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, rinvenuti lungo le sponde del fiume, uno a 700 metri dal greto e l'altro poco più lontano, a circa un chilometro presso Paderno. L'abbassamento del livello delle acque ha liberato i cadaveri: uno infatti è stato trovato dalla Protezione civile praticamente sulla riva del Natisone, dunque recuperarlo è stato molto agevole. L'altro, individuato dai Vigili del fuoco, è affiorato e le operazioni di recupero sono un po' meno semplici. Continuano le ricerche per trovare il corpo del giovane, Cristian Casian Molnar.

La ricostruzione

I corpi sono stati trovati non lontano dal ponte Romano, da dove erano stati avvistati l'ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi perché i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, potessero afferrarsi. È presumibile, come sostengono anche alcuni esperti, che la morte delle due ragazze sia sopravvenuta pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista.

Proseguono le ricerche

«Le ricerche proseguono con tutte le risorse che abbiamo in campo. Non ci fermiamo finché non troviamo anche il terzo disperso. La speranza, seppur ridotta, è di trovarlo ancora in vita». Lo dice all'Adnkronos Sergio Benedetti, vice comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Udine, commentando il ritrovamento dei corpi delle due ragazze. «Le condizioni del fiume vanno via via migliorando perché l'acqua, seppur molto lentamente, adesso sta diminuendo - spiega - Ora c'é il sole, bisogna vedere però il tempo che fa a monte. Le ragazze le abbiamo ritrovate distanti tra loro, il primo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco con le qualifiche di tecniche fluviali, perlustrando il fiume, il secondo invece lo hanno recuperato i volontari della Protezione Civile».