Scomparsa ragazza di 14 anni: l'appello su Facebook per ritrovarla

Annamaria, una 14enne di Lucera ( Foggia ), è scomparsa da ieri mattina. La ragazza, che vive in una casa famiglia, è uscita per andare a scuola - frequenta il primo anno dell'Istituto alberghiero - ma in classe non è mai arrivata. Ieri sera i familiari hanno sporto denuncia presso ai carabinieri e i militari hanno avviato le ricerche, ma ritengono che si tratti di un caso di allontanamento volontario.Al momento della scomparsa la 14enne indossava pantaloni scuri, una maglia a fiori e uno zainetto bianco. La ragazza non ha con sé il telefono cellulare. Intanto su Facebook la notizia della sua scomparsa è diventata virale. Numerosi gli appelli affinché chi la trovi contatti immediatamente le forze di polizia.