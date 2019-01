Rosita sbanda con l'auto e muore a 21 anni: rientrava da una festa con amici

di Carmela Santi

Incidente mortale questa a mattina Casal Velino Marina. Una ragazza di 21anni, Rosita Esposito, ha perso la vita nello sinistro avvenuto lungo la strada che collega il bivio di Aquavella con la località costiera. Un violento impatto costato la vita alla giovane originaria del napoletano ma residente a Casal Velino dove lavorava in un noto ristorante.L’incidente è avvenuto proprio dinanzi al locale. La ragazza che era sola in auto ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Sembra che stesse rientrando dopo una serata con gli amici. Sul posto le ambulanze del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato sbalzato fuori dall’auto.