Ragazza di 19 anni precipita e resta aggrappata a uno sperone di roccia: sotto di lei il vuoto. Salvata dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Calcata, nel viterbese, dove una ragazza di 19 anni è precipitata da un'altezza di dieci metri. La giovane è riuscita ad aggrapparsi ad uno sperone di roccia, e lì è rimasta sospesa per circa mezz'ora: sotto di lei, un baratro profondo trenta metri. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito ad evitare il peggio.

Precipitata in un baratro di 30 metri

I fatti risalgono al pomeriggio di venerd' 30 dicembre. La ragazza, originaria di Aprilia, si trovava nel centro storico del comune di Calcata Vecchia per fare visita ad alcuni conoscenti. Per cause ancora da accertare è scivolata ed è finita su una sporgenza di roccia tra il centro storico e la profonda gola che lo circonda. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che senza non poche difficoltà sono riusciti a trarre in salvo la giovane che è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.