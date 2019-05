Sara muore a 11 anni per una rara forma di tumore alla schiena

Una tragica notizia riporta questa mattina Il Gazzettino: una ragazzina di 11 anni, Sara, è stata uccisa da una rara forma di tumore alla schiena. La sua giovane vita è stata spezzata in pochi mesi dal terribile male.

È stata una forma di tumore molto aggressiva - scrive Elena Callegaro sul quotidiano di Venezia - alla spina dorsale, contro cui non c’è stato nulla da fare, a portarsi via a soli 11 anni Sara Rizzi, di Dolo. I primi segni della malattia erano comparsi 7 mesi fa, a inizio settembre, e lei non aveva nemmeno potuto iniziare la Prima media, a Cazzago, insieme ai suoi amici. Era stata infatti subito costretta a sottoporsi alla chemioterapia, non c’è stato tempo da perdere perché il male si era manifestato nella sua gravità in maniera rapida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».