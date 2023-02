Ragazza trovata morta all'università Iulm di Milano, aveva 25 anni: giallo sul decesso

Il corpo di una ragazza è stato trovato questa mattina, intorno alle 6.45, nell'università Iulm di Milano. Si tratta di una giovane di 25 anni. Al momento non si hanno ulteriori notizie: sul posto, in via Carlo Bo, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, e i Carabinieri, per le indagini.

Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stato trovato all'interno della struttura. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta. Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri.

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++