Ragazza di 16 anni trovata morta nei bagni della stazione: overdose

UDINE - Una ragazza di 16 anni, originaria di Palmanova, è stata trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine nel tardo pomeriggio di oggi dagli agenti della Polfer. La ragazza sarebbe morta verosimilmente per una overdose da eroina.



Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il corpo, e gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura di Udine per avviare l'attività di indagine. Gli investigatori stanno sentendo un amico della ragazza per chiarire quanto accaduto.

