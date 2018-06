Schianto choc, ragazza morta carbonizzata nell'auto dopo l'incidente

di Domenico Zurlo

CREMONA - Dramma nel Cremonese, nei pressi di San Giovanni in Croce, dove una ragazza è morta carbonizzata dopo un incidente stradale accaduto intorno all'una lungo la provinciale 343 Asolana. Secondo la ricostruzione ad opera degli agenti del Distaccamento della Polstrada di Casalmaggiore, la ragazza era a bordo di un'auto che è uscita di strada finendo in un fosso. Il conducente del mezzo, un altro giovane, è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a dare l'allarme, e l'auto ha preso fuoco: per la giovane donna non c'è stato niente da fare.



Come scrive CremonaOggi.it, l'auto - presumibilmente una Ford Fiesta - ha perso aderenza andando sull'erba in prossimità della curva che porta a San Giovanni in Croce, per poi andare a sbattere contro un manufatto in cemento. L'auto si è ribaltata volando a una quindicina di metri: l'uomo a bordo si chiamava R.O.C., 23 anni, e in macchina con loro c'era anche un cane, che non è sopravvissuto allo schianto. Una Fiat Multipla con alcune persone a bordo, fermatasi per dare aiuto al giovane che nel frattempo era riuscito a uscire dal mezzo, è stata a sua volta tamponata da un'altra vettura: gli occupanti a bordo sono rimasti contusi ma non hanno avuto bisogno di cure.

