Chi è Kinsey Wolanski modella della sexy invasione di campo nella finalissima

La finale di Champions tra Liverpool e oTottenham ha avuto il suo momento piccante, quando una donna - in costume da bagno che lasciava molto poco all'immaginazione - ha invaso il terreno di gioco del Wanda Metropolitano di Madrid. Si chiama Kinsey Wolanski, di professione modella, e sul davanti del castigato abbigliamento portava la pubblicità al sito internet per adulti di proprietà del suo fidanzato Vitaly Zdorovetskiy. Noto Youtuber, il suo canale ha quasi 10 milioni di follower ed ex attore porno, Vitaly (da cui il nome del sito) ha subito apprezzato l' "impresa" della sua ragazza sul suo account Instagram.La ragazza è riuscita a raggiungere il cerchio di centrocampo, poi è stata fermata dagli steward e accompagnata fuori. Anche Kinsey molto attiva su Instagram dove è seguita da mezzo milione di follower. Il fuoriprogramma di Madrid ha regalato a Sue ulteriore popolarità facendole guadagnare in poche ore migliaia di simpatizzanti.