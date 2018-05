Ragazza di 16 anni sta per lanciarsi dal cavalcavia automobilista la salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di farla finita, dall’alto di un ponte. Fortuna che un automobilista di passaggio lungoin Veneto l’ha notata in piedi sul cornicione di un cavalcavia, e ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia stradale. Una corsa disperata quella degli agenti che, non riuscendo a trovarla, hanno chiesto il supporto di una pattuglia del commissariato e del 118 di Vittorio Veneto (Treviso).appena, è stata soccorsa e. Era confusa e agitata, ma stava bene. Nonostante le sue buone condizioni fisiche però, è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale.