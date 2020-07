Le nega i soldi per la droga, ragazza colpisce il padre con le forbicine tagliaunghie. L'uomo all'ospedale

Estorsioni ai danni dei genitori: ragazza di 19 anni allontanata da casa. La misura è stata eseguita ieri pomeriggio dai poliziotti del Commissariato di Atri. È stata emessa dal gip Roberto Veneziano su richiesta del pm per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni, dopo che il 7 luglio gli agenti erano intervenuti nell’abitazione di Pineto per lite in famiglia.

La giovane aveva aggredito il padre dopo l’ennesima lite: il padre aveva rifiutato di darle del denaro che si presume servissero per sostanze stupefacenti. Allora la ragazza ha colpito il padre in più punti del corpo con forbicine da manicure, così da causargli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. L’episodio, come ricostruito dalla polizia, non era che la punta di un iceberg di comportamenti di aggressione della giovane contro entrambi i genitori e continue richieste di soldi per viaggi all’estero ma anche per l’acquisto di bevande alcoliche e droga.

Ultimo aggiornamento: 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA