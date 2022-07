Ragazza di 12 anni muore in un incidente d'auto: era lei alla guida mentre il patrigno nel posto passeggero

Una ragazza di 12 anni è morta dopo un brutto incidente in auto causato da lei stessa. Pare che la giovane fosse alla guida, mentre il patrigno si trovasse sul lato passeggero. Josseline Molina-Rivas avrebbe perso il controllo della vettura andando fuori strada e sbattendo contro un albero a grande velocità.

Secondo la polizia, la minore stava guidando l'auto, ovviamente senza la patente, su Broken Land Parkway in Columbia verso le 2 del mattino, mentre sua madre era a casa. La donna non sapeva che la figlia si trovava insieme al suo compagno e l'uomo, secondo le prime ricostruzioni, l'avrebbe lasciata guidare. A lanciare l'allarme è stata proprio la mamma della 12enne che svegliandosi non l'ha trovata in camera sua.

Sono molti i punti da chiarire secondo la polizia, il perché una minore fosse in giro a quell'ora senza che la madre lo sapesse, il motivo per cui fosse alla guida e va chiarito anche se lei e il patrigno avessero consumato alcolici. Il 36enne, dopo l'impatto, ha riportato gravi lesioni e si trova in coma, ma per i medici potrebbero esserci delle speranze.

Intanto la famiglia ha avviato una raccolta fondi per pagare le spese del funerale della ragazza. Ad organizzarla una zia della 12enne che scrive: «La nostra amata Josseline è morta di recente la mattina presto del 24 luglio in un fatale incidente d'auto dove è stata dichiarata morta sul posto. Josseline era una figlia e una nipote meravigliosa che ha toccato la vita di coloro che le stavano intorno. Lascia sua madre e 2 zii».