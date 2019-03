Federica, cade dalle scale di casa e muore a 24 anni: era indebolita dall'influenza

Stava scendendo le scale di casa, come faceva ogni giorno, ma qualcosa è andato storto e lei è caduta. Una ragazza di 24 anni,, di Salerno, è morta questa mattina poco dopo il suo arrivo all'ospedale Ruggi d'Aragona: alla base della tragedia ci sarebbe un tragico incidente, sulla cui dinamica sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Federica, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta battendo violentemente la testa mentre scendeva le scale, nella casa in cui viveva insieme ai suoi genitori.È successo a Ogliara, frazione collinare di Salerno: Federica stava scendendo dal piano superiore a quello inferiore, quando è caduta battendo la testa a terra. Un impatto fortissimo, talmente forte che è probabile che la ragazza sia morta sul colpo: sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma non c'è stato niente da fare. L'influenza che l'aveva colpita nei giorni scorsi potrebbe essere la causa forse di un capogiro che le ha fatto perdere i sensi o l'equilibrio mentre scendeva quelle scale.