Ragazza autistica lasciata morire sul divano pieno di vermi da mamma e papà. Il medico: «Mai visto una scena del genere»

Il suo corpo è marcito sul divano di casa, “fuso” con i tessuti, insieme ai suoi escrementi e nell'indifferenza dei suoi genitori. Così è stata trovata morta Lacey Ellen Fletcher, 36enne statunitense affetta da autismo, sotto la custodia dei suoi genitori. Clay e Sheila Fletcher, papà e mamma della giovane donna, sono stati giudicati colpevoli mercoledì 20 marzo 2024 per la morte della figlia avvenuta due anni prima, e sono stati condannati dal tribunale del 20esimo distretto di Clinton a 40 anni di carcere ciascuno (con una sospensione di 20 anni) e cinque anni di libertà vigilata da scontare una volta terminato il periodo di detenzione, come riporta l'emittente WAFB 9 da Baton Rouge. I genitori si erano difesi dicendo che era stata lei a rifiutare le cure, ma la giovane donna, affetta da autismo e incapace di parlare, non avrebbe potuto manifestare la sua decisione in alcun modo.

Nei documenti giudiziari ottenuti da The Advocate, le autorità affermarono che il corpo di Lacey era coperto di vermi, «ulcere sulla parte inferiore del corpo e materiale fecale schiacciato sul viso, sul petto e sull'addome».

«Mai visto niente del genere»

Un medico legale aveva dichiarato che il suo peso era sceso a 46 chili e che era pelle e ossa. Secondo quanto riferito, sarebbe risultata positiva anche al COVID-19. Un coroner della Louisiana ha stabilito che Lacey è morta perché non è mai stata curata dal 2010.

Lacey era stata abbandonata, lasciata in parte nuda e sprofondata in un buco creatosi in un vecchio divano insieme a feci, urina e insetti. Analizzando le piaghe da decubito, è possibile che fosse in quelle condizioni da anni, visto che le piaghe erano arrivate fino all'osso. La giovane era tenuta nascosta ai vicini che non sapevano nemmeno della sua esistenza.

«Ho visto ogni tipo di morte esistente - ha detto il medico legale Ewell Bickham -, ma non avevo mai visto una scena come questa. Lacey non si è decomposta, è marcita».