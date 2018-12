Ragazza di 18 anni azzannata da un pitbull in casa: è grave

Una ragazza di 18 anni è stata violentemente aggredita, per motivi ancora da chiarire, dal cane del compagno della madre mentre era sola in casa a Dorno, in provincia di Pavia: un pitbull di grossa taglia che le ha strappato i vestiti e si è scagliato contro di lei con una ferocia inaudita. La madre e il compagno, proprietario del cane, erano usciti.



Le grida di aiuto accompagnati dagli spaventosi latrati dell’animale sono stati sentiti dai vicini di casa hanno dato subito l’allarme e dopo poco sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai carabinieri, un’ambulanza del 118 ed il veterinario dell’Ats provinciale con alcune guardie zoofile.



Per arrivare entrare nella casa i Vigili del Fuoco hanno dovuto segare le inferriate. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Matteo di Pavia, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, a causa delle ferite riportate, soprattutto al braccio destro e al torace. Il pitbull è stato sedato e poi trasportato dalle guardie zoofile in un canile dove si trova sotto osservazione.

